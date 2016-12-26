قافلة طبية تحط الرحال بجماعة تازارين في تازة

استفاد نحو 1930 شخص من ساكنة جماعة تازارين التابعة لدائرة تاهلة بإقليم تازة، خلال عطلة نهاية الأسبوع من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات.

ونظمت القافلة بمبادرة من إقليم تازة وبشراكة مع المندوبيات الإقليمية لوزارتي الصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهن، وكذا التعاون الوطني، والتنسيقية الإقليمية للهلال الأحمر المغربي، وجمعية (الأمل) لداء السكري.

واندرجت هذه المبادرة التضامنية في إطار برنامج (2016-2017) للتصدي لموجة البرد في المناطق الجبلية التي يفوق علوها 1500 متر .

وشملت خدمات القافلة استشارات طبية في مختلف التخصصات وفي الطب العام، كما وزعت خلالها كمية من الأدوية بلغت قيمتها 63 ألف درهما. وهدفت إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وسد الخصاص في الأطر الصحية على مستوى هذه الجماعة.

كما تندرج القافلة التي أطرها طاقم طبي مؤهل، ضمن الجهود الرامية إلى دعم الساكنة المعوزة على مستوى الدواوير والجماعات المستهدفة، والتحسيس بأهمية التشخيص المبكر للتصدي لبعض الأمراض.