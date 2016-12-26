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بلهندة يتصدَّر قائمة أنجح صفقات “الليغ1″

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | رياضة |

تصدَّر الدولي المغربي يونس بلهندة قائمة أفضل وأنجح 10 صفقات بالميركاتو الصيفي ببطولة الدوري الفرنسي، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع نيس، المعار إليه من دينامو كييف الأوكراني.

ورصد موقع “ماكسفوت” الفرنسي قائمة أنجح الصفقات الصيفية، التي تصدرها بلهندة (3 أهداف، و3 أسيست في 16 مباراة) متفوقًا على ثنائي موناكو الدفاعي، البولندي كميل جليك (القادم من تورينو، مقابل 8 ملايين يورو)، والفرنسي جبريل سيدبي (القادم من ليل مقابل 15 مليون يورو).

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