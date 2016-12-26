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هبات ملكية تصل شرفاء ومريدي زوايا السمارة

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | جهات |

أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لشرفاء ومريدي أربع زوايا بإقليم السمارة، بمناسبة الذكرى الـ18 لوفاة الحسن الثاني.

وتم تسليم هذه الهبات الملكية لشيوخ زاويا سيدي أحمد الركيبي، وسيدي أحمد العروسي، وسيدي أحمد أو موسى، والشيخ ماء العينين، خلال حفلات دينية أقيمت بهذه الزوايا، بحضور الكاتب العام لعمالة اقليم السمارة محمد حميم، وعدد من المنتخبين والاعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، وأعضاء بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وحفدة شيوخ هذه الزوايا.

فبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وترديد أمداح نبوية، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء الصالح للملك محمد السادس، بأن يحفظه ويقر عينه بولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية.

كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران والرضى والرضوان على روحي محمد الخامس والحسن الثاني.

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