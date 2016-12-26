الصحابي: أتحمّل مسؤولية هزائم الكوكب الأخيرة

أكد فؤاد الصحابي، مدرب نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، أن “مباراة فريقه ضد أولمبيك خريبكة لم يكن مقبولا أن يتم تضييع الفوز بها”، مضيفا “سنبحث عن مكامن الخلل، فأمامنا 16 مباراة، لتحقيق متمنيات الفريق والجمهور”.

وأورد الإطار التقني ذاته، خلال حديثه في الندوة الصحافية التي أعقبت المواجهة المذكورة التي جرت أمس الأحد على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش، “أتحمل مسؤوليتي لأنني طرف في الهزائم الأخيرة، التي تشكل ضغطا كبيرا على اللاعبين، الذين أدوا شوطا أول جيدا مسجلين هدفا في الشوط الأول”.

وزاد مدرب فرسان النخيل، قائلا: “لقد تراجع أداء فريقي خلال الشوط الثاني من المباراة”، وواصل الصحابي حديثه عن لاعبي نادي الكوكب المراكشي “الذين ينهارون كلما سجلت عليهم إصابة”، منبها إلى “أن زملاء المهدي الزبيري يعانون الضغط الرهيب المسلط عليهم”.

في المقابل، عبّر عز الدين ٱيت جودي، مدرب فريق أولمبيك خريبكة، عن سعادته بـ”الانتصار المهم الذي حققه ممثل عاصمة الفوسفاط، خصوصا بعد ضياع عدة كرات سهلة من طرف لاعبيه”، مضيفا أن “الفوز سيدعم اللاعبين نفسيا، للتفكير في المباراة المقبلة التي ستجري داخل الديار”، متمنيا “الفوز في الأسبوع المقبل”.

وأرجع أيت الجودي هدف نادي الكوكب المراكشي إلى “استغلال فرصة من كرة ثابتة، بالرغم من أن أولمبيك خريبكة كان متحكما في الكرة منذ بداية المباراة وأضاع كرات كثيرة”، مستدركا “لكن الخصم استغل فرصة واحدة سجل من خلالها إصابة في الشوط الأول؛ وهو ما يعني أن الفريق يحتاج إلى المزيد من العمل، لتحقيق الفوز في اللقاءات المقبلة”.