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“البيجيدي” يخفف ضغط “البلوكاج” على بنكيران

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | سياسة |

بعدما فشل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، في إيجاد تحالف حزبي يخوّل له بداية تجربته الحكومية الثانية على التوالي، بالرغم من أن مشاوراته اقتصرت بالأساس على الأحزاب التي دخلت معه الحكومة السابقة، سعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تقلل من “ضغط تشكيل الحكومة” على بنكيران، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام لـ”البيجيدي” بمستشاري الملك حول الموضوع نفسه.

وأكد بلاغ للأمانة العامة للمصباح على تشجيعه لبنكيران “من أجل الدخول في جولة جديدة من المشاورات لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة، مع استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء، والإطار العام الذي سبق للأمانة العامة أن حددته في البلاغ الصادر عنها بتاريخ 2 نونبر 2016، أي احترام الإرادة الشعبية”.

وعاد الحزب، مرة أخرى، إلى التذكير بـ”القواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين والتعيين الملكي لرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها، كل ذلك بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي ومواصلة أوراش الإصلاح”.

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