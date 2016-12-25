وفاة النجم البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما

أعلنت قناة “بي بي سي” البريطانية، مساء اليوم الأحد، وفاة المغني الشهير جورج مايكل عن عمر يناهز 53 عاما.

وعانى مايكل سلسلة من المشكلات الصحية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن حوادث السيارات المؤسفة نتيجة لشغفه بمخدر الماريخوانا.

وقضى النجم البريطاني، خلال عام 2011، عدة أسابيع في المستشفى في أعقاب إصابته بالتهاب رئوي حاد خلال جولته في النمسا. كما تلقى الرعاية الطبية سنة 2013، إثر سقوطه من سيارة مسرعة على طريق سريع في إنجلترا.