ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > فن و ثقافة > وفاة النجم البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما
مقالاث مشابهة
بالصور... عرس أسطوري جمع بين ملكة جمال المغرب و الممثل التركي مراد يلدريم بحضور هذه النجمة الكبيرة بالصور... عرس أسطوري جمع بين ملكة جمال المغرب و الممثل...
الشاعرة المريني تكتب الشاعرة المريني تكتب "أوراق الحلاج الآخر"
اكتشف وصفة نجاح مارك زوكربيرغ اكتشف وصفة نجاح مارك زوكربيرغ

وفاة النجم البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | فن و ثقافة |

أعلنت قناة “بي بي سي” البريطانية، مساء اليوم الأحد، وفاة المغني الشهير جورج مايكل عن عمر يناهز 53 عاما.

وعانى مايكل سلسلة من المشكلات الصحية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن حوادث السيارات المؤسفة نتيجة لشغفه بمخدر الماريخوانا.

وقضى النجم البريطاني، خلال عام 2011، عدة أسابيع في المستشفى في أعقاب إصابته بالتهاب رئوي حاد خلال جولته في النمسا. كما تلقى الرعاية الطبية سنة 2013، إثر سقوطه من سيارة مسرعة على طريق سريع في إنجلترا.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “وفاة النجم البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب