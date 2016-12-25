الدرك يوقف مروّج مخدرات بالجملة شمال أكادير

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بتغازوت شمال أكادير من وضع حد لنشاط أحد أكبر المبحوثين عنهم في مجال الاتجار في المخدرات بالجملة، واعتراض السبيل تحت التهديد بأسلحة بيضاء؛ وهو شاب في العشرينيات من العمر، وملقب بـ”زهير”.

وجاء تدخل المصالح الدركية على إثر إخبارية بوجود المبحوث عنه بداخل منزل بمنطقة أورير، حيث فعّلت مداهمة للبيت بعد إذن من النيابة العامة، وتوفير تعزيزات من القيادة الإقليمية لأكادير؛ وهو ما أسفر عن إيقاف المعني، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية مهمة وكمية من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء.

وفيما وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، أصدر المركز الترابي للدرك بتغازوت مذكرة بحث وطنية في حق شريك للموقوف، الذي جرى تحديد هويته.

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