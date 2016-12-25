ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > الدرك يوقف مروّج مخدرات بالجملة شمال أكادير
مقالاث مشابهة
مؤلم : أب يعترض سبيل ابنته امام الثانوية ويعذبها مؤلم : أب يعترض سبيل ابنته امام الثانوية ويعذبها
20 سنة لزوج طعن زوجته حتى الموت بشيشاوة 20 سنة لزوج طعن زوجته حتى الموت بشيشاوة
هذا مصير زوجة رفضت الاستقرار مع أسرة زوجها بضواحي شيشاوة هذا مصير زوجة رفضت الاستقرار مع أسرة زوجها بضواحي...

الدرك يوقف مروّج مخدرات بالجملة شمال أكادير

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | حوادث |

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بتغازوت شمال أكادير من وضع حد لنشاط أحد أكبر المبحوثين عنهم في مجال الاتجار في المخدرات بالجملة، واعتراض السبيل تحت التهديد بأسلحة بيضاء؛ وهو شاب في العشرينيات من العمر، وملقب بـ”زهير”.

وجاء تدخل المصالح الدركية على إثر إخبارية بوجود المبحوث عنه بداخل منزل بمنطقة أورير، حيث فعّلت مداهمة للبيت بعد إذن من النيابة العامة، وتوفير تعزيزات من القيادة الإقليمية لأكادير؛ وهو ما أسفر عن إيقاف المعني، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية مهمة وكمية من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء.

وفيما وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، أصدر المركز الترابي للدرك بتغازوت مذكرة بحث وطنية في حق شريك للموقوف، الذي جرى تحديد هويته.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الدرك يوقف مروّج مخدرات بالجملة شمال أكادير”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب