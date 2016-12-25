قتيل ومصابون في إطلاق رصاص بشمال نيويورك

توفي شخص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار داخل ملهى ليلي بمدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لما أذاعته قناة “اي بي سي” التلفزيونية نقلا عن الشرطة المحلية.

وقع الحادث في ملهى “ذا مانسيون دي ماونت فيرنون”، بأحد الضواحي الشمالية لحي “برونكس”، في مدينة نيويورك.

وأضافت القناة أن الحادث وقع بعدما طُلب من المتواجدين مغادرة الملهى، ولم يتم التعرف حتى الآن على هوية من أطلق النار، وإن كان ذلك على يد فرد واحد أو أكثر.

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