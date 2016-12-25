مسيرة تنطلق من برلين إلى سوريا لدعم حلب

تنطلق الاثنين “مسيرة مدنيّة لأجل حلب” من العاصمة الألمانية برلين متوجهة إلى مدينة حلب السورية، تطالب المجتمع الدولي بإنهاء القصف في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضريين هناك.

وخلال حديثها الصحفي، قالت الصحفية البولندية والمدونة “آنّا البوث”، أحد القائمين على تنظيم المسيرة، إنهم يريدون تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها شعب سوريا منذ أعوام.

وأضافت البوث: “أدعوا الجميع إلى المشاركة في مسيرتنا أيًا كانت الانتماءات السياسية أو الدينية أو المهنية. إننا نسعى للتعرّف أكثر على بعضنا عبر هذه المسيرة المدنية التي ستنطلق صباح غدٍ الاثنين”.

وأشارت البوث إلى أن نقطة انطلاق مسيرة ستكون في منطقة “تمبلهوف” في برلين، والتي تضم عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، معربة عن أملها في مشاركة نحو 3 آلاف شخص في المسيرة.

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