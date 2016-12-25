ملك إسبانيا: العهد الحالي للبناء على أساس التنوع

دافع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس عن إسبانيا بـ”أذرع منبسطة وأياد ممدودة” يقوم فيها التعايش الديمقراطي على احترام القانون والوحدة، والارادة الداعمة للبناء وليس الهدم، موضحا أن الوقت لا يليق بالانشقاقات او الانقسامات الداخلية.

وطالب العاهل الإسباني، في خطابه التقليدي بمناسبة حلول اعياد الميلاد، الاحزاب السياسية في البلاد بـالحوار والتفاهم من اجل حفظ ودفع التوافق الاساسي عقب تخطي وضع سياسي صعب اسفر عن عشرة اشهر من تولي حكومة مؤقتة شؤون البلاد، بسبب عدم التوافق بين الأحزاب.

وازاء تشكيل الحكومة، مطلع نونبر الماضي، خصص الملك جزء كبيرا من خطابه للدفاع عن التعايش والدفاع عن إسبانيا موحدة، وأكد الملك في اهم رسالة، وفي ظل النقاش حول استقلال إقليم كتالونيا، أن الزمن الحالي هو “للاتحاد والبناء على أساس التنوع”.

ودون ذكر كلمة “كتالونيا”، أشار العاهل الإسباني إلى انه “من غير المقبول تسجيل مواقف او سلوكيات تتجاهل وتقلل من شأن الحقوق التي يتمتع بها ويتشاركها جميع الإسبان لاقامة حياة مشتركة”.

وأوضح أن انتهاك القوانين التي تضمن الديمقراطية والحرية يؤدي، في البداية، إلى توترات ومواجهات عقيمة لا تحل شيئا، وبعد ذلك تقود إلى فقر اخلاقي ومادي للمجتمع.

من ناحية أخرى، طالب الملك الإسباني، عقب اجراء ثاني انتخابات عامة في غضون ستة اشهر، كل الاحزاب بـ”الحوار والتفاهم من اجل حفظ ودفع التوافقات الأساس”.

وعقب تخطي الأزمة الاقتصادية التي شهدتها إسبانيا في الأعوام الأخيرة، أعرب الملك فيليبي السادس عن رغبته في تعزيز التعافي بهدف القضاء على عدم المساواة. ودعا إلى خلق مزيد من الوظائف الجيدة والفرص للشباب من اجل تعزيز التماسك الاجتماعي لضمان الاستقرار والتوازن في المجتمع.

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