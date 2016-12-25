ربيعي يفتتح مسار احترافه الملاكمة من المغرب

ينتظر أن يُدشّن محمد ربيعي، البطل المغربي في رياضة الملاكمة، مساره في عالم الملاكمة الاحترافية قريبا، إذ فضلت الشركة المحتضنة للموهبة المغربية إقامة أول نزالاته الاحترافية في مركب محمد الخامس، وسط عشاقه الكثر في المغرب.

وكشف الوكيل الأيرلندي غاري هايد، الذي سارع إلى التعاقد مع ربيعي بعد كسبه ميدالية برونزية في منافسات الملاكمة في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة، في بلاغ توصلت به “هسبورت”، أن الملاكم المغربي سيدشن مساره الاحترافي يوم 18 فبراير المقبل.

ونوه هايد بأسلوب ملاكمة محمد ربيعي، معربا عن سعادته بـ”التعاقد مع أحد أفضل ملاكمي السلسلة العالمية للملاكمة في السنوات الأخيرة، وأحد أبرز الملاكمين الهواة عبر العالم”، مشيدا في الآن ذاته بالأسلوب الخاص لربيعي في الملاكمة وتمتعه بضربات قوية بكلتا اليدين.

وتابع المتحدث نفسه: “إنه بمثابة بطل قومي في المغرب..سنستغل ذلك في بناء مسيرته الاحترافية انطلاقا من الدار البيضاء”. كما أشار البلاغ إلى الشهرة الواسعة والنجومية التي يعيشها ربيعي، بالنظر إلى متابعة مبارياته في أولمبياد ريو من طرف 6 ملايين مغربي في كل مباراة.

وينتظر أن تكشف الشركة الراعية في الأيام القليلة المقبلة تفاصيل أكثر بخصوص خصم محمد ربيعي وبقية المباريات التي سترافق نزاله، كما شرعت في بيع تذاكر “حفل الملاكمة” منذ الآن، وتحضير التفاصيل الخاصة بالأمسية الرياضية.

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