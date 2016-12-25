التونسي العامري اخترق إجراءات الأمن الفرنسيّة

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن التونسي انيس العامري، المشتبه في تنفيذه هجوم برلين، وصل إلى إيطاليا عبر مدينتي ليون وشامبيري الفرنسيتين.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت عن مقتل العامري خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة ميلانو، وذلك أثناء دورية اعتيادية في منطقة سيستو سان جيوفاني.

وذكرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، استنادا إلى مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية الفرنسية، أن العامري اشترى في مدينة ليون تذكرة القطار المتوجه إلى إيطاليا.

كان وزير الداخلية الفرنسي، برونو لو رو، قد أكد أن الادعاء العام يجري تحقيقات من أجل التثبت من الحقائق في هذه الواقعة على نحو دقيق، لكنه لم يعلق على احتمال توجه العامري نحو إيطاليا عبر فرنسا، وقال :” أدعو إلى أكبر قدر من الحذر فيما يتعلق بالمعلومات التي يجري تداولها في الوقت الراهن”.

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