ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > ليبيا تفقد 91% من عائدات النفط في 4 سنوات
مقالاث مشابهة
التونسي العامري اخترق إجراءات الأمن الفرنسيّة التونسي العامري اخترق إجراءات الأمن الفرنسيّة
ليبيا تفقد 91% من عائدات النفط في 4 سنوات ليبيا تفقد 91% من عائدات النفط في 4 سنوات
قضاء تونس يدين منتمين إلى قضاء تونس يدين منتمين إلى "أنصار الشريعة"

ليبيا تفقد 91% من عائدات النفط في 4 سنوات

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | عالم |

تراجعت عائدات ليبيا النفطية بنسبة 91% خلال السنوات الأربع الماضية على وقع الخلافات السياسية والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع غلق للعديد من الحقول النفطية، وتراجع الآبار المنتجة للنفط بنسبة 73% خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشفت أرقام أعلنها مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن العائدات النفطية بلغت 3,87 مليار دولار حتى تشرين نونبر من العام الجاري، مقارنة بـ45,7 مليارات دولار خلال 2012.

وخلال 2013 تراجعت العائدات النفطية إلى 36 مليار دولار، حسب صنع الله، متراجعة بنسبة 21% عن العام السابق، وفي 2014 تراجعت إلى 15,4 مليار دولار؛ لتهبط خلال عام واحد بنسبة 57%، ثم إلى 7,6 مليارات دولار في العام 2015، لتصل نسبة التراجع إلى 51%.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “ليبيا تفقد 91% من عائدات النفط في 4 سنوات”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب