ليبيا تفقد 91% من عائدات النفط في 4 سنوات

تراجعت عائدات ليبيا النفطية بنسبة 91% خلال السنوات الأربع الماضية على وقع الخلافات السياسية والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع غلق للعديد من الحقول النفطية، وتراجع الآبار المنتجة للنفط بنسبة 73% خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشفت أرقام أعلنها مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن العائدات النفطية بلغت 3,87 مليار دولار حتى تشرين نونبر من العام الجاري، مقارنة بـ45,7 مليارات دولار خلال 2012.

وخلال 2013 تراجعت العائدات النفطية إلى 36 مليار دولار، حسب صنع الله، متراجعة بنسبة 21% عن العام السابق، وفي 2014 تراجعت إلى 15,4 مليار دولار؛ لتهبط خلال عام واحد بنسبة 57%، ثم إلى 7,6 مليارات دولار في العام 2015، لتصل نسبة التراجع إلى 51%.

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