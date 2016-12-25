تلاميذ يساهمون في نشاط تشجير بضواحي تزنيت

احتفالا باليوم الوطني للتعاون المدرسي، وتنفيذا لأهدافها في المجال البيئي، وفي إطار التنسيق المُفعّل بينها وبين المؤسسات التعليمية، ساهمت جمعية البيئة أولاد جرّار، ضواحي إقليم تزنيت، في عملية تشجير بشتلات الزيتون، وحملة نظافة واسعة بالوحدة المدرسية “وعكلة”، التابعة لمجموعة مدارس “صلاح الدين الأيوبي”، بجماعة الركادة.

المبادرة البيئية شارك فيها أعضاء الجمعية المذكورة، والأطر التربوية والإدارية، والتلميذات والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية، بمساهمة من المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري في إقليم تزنيت.

وعن أهداف هذه الحملة، أورد مصطفى البكار، رئيس جمعية البيئة أولاد جرار، أنها تهدف إلى تدريب التلاميذ على العمل الفعلي في مجال خدمة البيئة، وعلى بعض مهارات العمل البيئي، كما يروم تدخل الجمعية إلى نشر الثقافة البيئية وتوثيق العلاقات التنظيمية والعملية بين المجتمع المدرسي والمحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى النشاط البيئي، وفقا للمتحدّث ذاته، إلى تنمية روح المنافسة الايجابية بين أعضاء المجتمع المدرسي، وتنمية السلوك البيئي لدى التلاميذ داخل المدرسة وخارجها، مع تنمية اتجاهات وقيم خدمة البيئة لدى التلاميذ، وإثارة الاهتمام بقضايا البيئة من قبل التلاميذ والمجتمع المحلي، وخاصة المحيط بالمدرسة.

وعن برنامجها المستقبلي المُستهدف للمؤسسات التعليمية وروّادها، زاد رئيس الجمعية أنها مُصمّمة على تنفيذ عمليّة تزيين ورسم للجداريات حول تيمة المحافظة على البيئة؛ وذلك في غضون الشهر المُقبل بالمدرسة نفسها، شاكرا، ما نعته بـ”الانخراط الواعي لكافة الأطر بهذه المؤسسة في هذه الأنشطة، والتلاميذ الذين تجاوبوا معها بكثافة”.

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