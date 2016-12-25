الشاعرة المريني تكتب “أوراق الحلاج الآخر”

تواصل الشاعرة المغربية أمينة المريني توغلها في منافي اللغة الصوفية والمعجم الصوفي من خلال إصدارها ديوانا شعريا جديدا تحت عنوان “من أوراق الحلاج الآخر”، عن منشورات مقاربات.

وينبثق شعر أمينة محمد إبراهيم المريني عن تصورها للكون والحياة والإنسان والخير والحب والجمال، وهي المزدادة في مدينة فاس عام 1955، حيث ترعرعت على القيم والمبادئ الأصيلة التي تشربتها من مناهل علماء المدينة العلمية ومفكريها؛ كما لقبت بـ”خنساء المغرب”.

وتعتبر “خنساء المغرب” أن “الأديب يبرز من خلال أعماله ويجعلها جسما متناميا يقدم من خلاله وعيه بالعالم، وتعبر عن قدراته وخبرته في الخلق والإبداع”.

ودرست المريني بكتّاب الحي، ثم تابعت دراستها الابتدائية والثانوية والعالية في مدارس فاس والرباط، وبدأت كتابة الشعر منذ سن الخامسة عشرة، وعملت أستاذة للغة العربية بالتعليم الإعدادي ثم الثانوي؛ كما قامت بمهمة الإرشاد التربوي للمعلمين المتخرجين من المراكز التربوية.

وحازت أمينة جائزة الثقافة والإعلام بولاية فاس سنة 1998، عن ديوانها “ورود في زنزانة”، كما حازت الجائزة الرابعة في المباراة الشعرية العربية التي نظمت بمناسبة افتتاح مسجد الحسن الثاني؛ وأصدرت ديوانها الشعري الأول سنة 1997.

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