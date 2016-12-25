نيس الفرنسي: جرى التكتّم على إصابة بلهندة سابقا

أكدت مصادر من إدارة فريق نيس الفرنسي لـ”هسبورت” أن اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة كان فعلا متأثرا بإصابة بعد مباراة الفريق أمام تولوز، في الرابع من دجنبر الماضي، لحساب الجولة 16 من “الليغ1″؛ وذلك على مستوى الرِّجل اليسرى، إلا أنها لا ترتبط بالإصابة التي تعرض لها مؤخرا وستحرمه من المشاركة رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا.

وصرح مصدر مسؤول من إدارة النادي الفرنسي، رفض ذكر اسمه، في اتصال مع “هسبورت”، بأن “هناك من ربط إصابة بلهندة بكسر على مستوى أصبع برجله اليمنى، مؤخرا أمام بوردو، بالإصابة السابقة، وهو الأمر الذي أود أن أنفيه، بحكم أن الإصابتين مختلفتان”، مردفا: “لم نفصح عن إصابة يونس بلهندة في الرجل اليمنى سلفا، وذلك تفاديا لتعرض إلى الضرب من قبل اللاعبين الخصوم في المكان نفسه، وتتفاقم إصابته بعد ذلك”.

وتابع المسؤول بنيس الفرنسي قائلا: “مدة غياب بلهندة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع؛ حيث أكد طبيب الفريق ذلك في مراسلة إلى الجهاز الطبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولا أعتقد أن بإمكانه المشاركة مع المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة”.

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