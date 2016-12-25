قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

تطرقت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية إلى الانعكاسات المحتملة لمخططات الرئيس الأمريكي المقبل، دونالد ترامب، ورؤية الإدارة المنتهية ولايتها حول السلام بالشرق الأوسط، وتفاهم الحكومة الفيدرالية الكندية مع الأقاليم حول دعم قطاع الصحة.

وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه بتعهده بمزيد من التسليح، قد يضع الرئيس دونالد ترامب العالم على طريق محفوفة بالشكوك، موضحة أن ملياردير مانهاتن لديه تاريخ حافل من “البهرجة” وقد تكون تصريحاته مجرد “فقاعات كلامية”.

واعتبرت الصحيفة أنه إذا كان بالفعل قصد القيام بسباق للتسلح النووي، فقد تكون العواقب وخيمة جدا، خاصة مع الردود المرتقبة من الصين وروسيا.

من جانبها، نقلت (واشنطن بوست) أن مرشح إدارة ترامب على رأس البنتاغون، جيمز ماتيس، اقترح أن الأوان قد حان للتساؤل إن كان البلد في حاجة إلى كل هذه الترسانة النووية، وهو ما قد يدل على أنه لا يشاطر رؤية ترامب حول القدرات النووية للولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن السياسة النووية الحالية للولايات المتحدة تبقي الأبواب مفتوحة أمام استعمال الأسلحة النووية كرد على هجمات تقليدية بالأسلحة الكيماوية، لكن إذا كان الاحتفاظ بها يدخل فقط في باب الردع، فيمكن خفض ترسانة البلد، مذكرة بأن الجهود الأخيرة لخفض الترسانة النووية بالعالم قد تباطأت، بسبب جمود العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

من جانبها، لاحظت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن دونالد ترامب بصدد قلب عرف أمريكي بخصوص وحدة الموقف الأمريكي في قضايا السياسة الخارجية، وذلك من خلال إدلائه بمواقفه إزاء عدد من قضايا الأمن القومي قبل تسلمه زمام السلطة، وهو ما قد يؤدي إلى مواجهة بين الإدارة المنتهية ولايتها والمقبلة.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة (دو هيل) عن مسؤولين بإدارة أوباما أن وزير الخارجية جون كيري يتعين أن يقدم خلال الأيام المقبلة رؤية شاملة حول مسلسل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وسجلت الصحيفة أن الإعلان عن هذا الإجراء جاء ساعات قليلة بعد مصادقة مجلس الأمن على قرار يدين استمرار الاستيطان الاسرائيلي، موضحة أن الخطاب المرتقب سيقدم “مخططا كاملا” حول حل الدولتين، يذهب أبعد من قضايا الاستيطان.

بكندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن إقليمي اسكتلندا الجديدة و تير-نوف-لابرادور توصلا بشكل منفصل إلى تفاهم مع الحكومة الفيدرالية بشأن تمويل الرعاية الصحية، موضحة أن هذه التطورات الجديدة في ملف التحويلات المالية الفيدرالية حول قطاع الصحة تأتي غداة الإعلان عن اتفاق مماثل مع إقليم برونسويك الجديدة، والذي أدى إلى تمزق الجبهة المشتركة التي شكلتها الأقاليم خلال مرحلة المفاوضات مع الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة الكندية، جاين فيلبوت، أن هذا التفاهم يشكل تقدما كبيرا نحو رعاية صحية أفضل ونتائج أحسن بالمنطقة، مشيدة بقرار وريادة هذين الاقليمين.

وأضافت الصحيفة أن رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار، أدان من جانبه سياسة التقسيم التي انتهجتها الحكومة الفيدرالية في ملف التحويلات المالية لقطاع الصحة، معتبرا أنه أمر “مأسوف له” مع دعوة رئيس الوزراء إلى مراجعة موقفه لما فيه مصلحة المرضى.

أما صحيفة (لو دوفوار) فقد اعتبرت أن الجبهة الموحدة التي رفضت بشدة مقترحات الحكومة الفيدرالية حول التحويلات المالية لقطاع الصحة تواصل تفككها، خاصة وأن مفاوضات منفصلة ما زالت سارية مع أقاليم أخرى، موضحة أن الحكومة لم تغير عرضها للأقاليم والقاضي برفع قيمة التحويلات ب 3 في المئة سنويا.

بإقليم كيبيك، أبرزت صحيفة (لو سولاي) انه بعد سنتين من العمل بسياسة “صفر عجز”، بحثت حكومة الإقليم خلال سنة 2016 على تغيير صورة التقشف التي لصقت بها والعمل خلال النصف الثاني من ولايتها بنفس إيجابي، خاصة مع ظهور فائض سيسمح لها بنفقات أوسع، موضحة أنه قد لا يكون من السهل تغيير الصورة السلبية التي التصقت بالحكومة لرفع شعبيتها بين المواطنين.

بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أنه خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الجارية سجلت شركة النفط الحكومية (بيمكس) أدنى إنتاج متوسط للنفط الخام وتصنيع وقود السيارات، في المقابل قامت بأكبر عملية استيراد للمحروقات في السنوات ال26 الماضية.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا للبيانات الصادرة عن شركة بيميكس، فإنه خلال الفترة ما بين شهري يناير ونونبر الماضيين أنتجت المؤسسة الحكومية في المتوسط مليونين و164 ألف برميل يوميا، وهو أدنى رقم منذ عام 1990، عندما بدء العمل بسجلات نظام المعلومات الطاقية من قبل وزارة الطاقة.

أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن السكان البالغين أزيد من 18 سنة يشعرون بالقلق إزاء إمكانية استغلال بياناتهم الشخصية، خاصة أرقام الهواتف، من قبل المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة بطريقة سيئة، مشيرة إلى أن هذا الانشغال كان واضحا حسب الاستطلاع الوطني للولوج إلى المعلومات العامة وحماية البيانات الشخصية لسنة 2016.

ببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن النيابة العامة قررت إرسال مجموعة من المحققين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للحصول على مزيد من التفاصيل حول قضايا الرشاوى التي تلقاها المسؤولون البنميون واستعمل فيها النظام المالي الامريكي أو البنمي لتدبير هذه التحويلات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن بيان للنيابة العامة أن هذه البعثة القضائية ستهتم على الخصوص بقضية الشركة البرازيلية (أودبريشت)، التي أبانت تحقيقات أمريكية أنها دفعت 59 مليون دولار كعمولات لمسؤولين بنميين خلال الفترة بين 2009 و 2014 للحصول على صفقات عمومية.

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