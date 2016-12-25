قضاء تونس يدين منتمين إلى “أنصار الشريعة”

أصدر القضاء التونسي أحكاما تصل إلى السجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء للجناح الأمني لتنظيم “جماعة أنصار الشريعة”، التي تتهمها السلطات بارتكاب أعمال إرهابية في البلاد.

وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، إن “الدائرة الجنائية الخامسة، التابعة للقطب،أصدرت أحكامها ضد 20 متهما في القضية”.

وحول تفاصيل الأحكام أوضح السليطي أن “الدائرة قضت بالحكم مدى الحياة على المتهمين الفارين؛ سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض، زعيم التنظيم، وأبو بكر الحكيم المتهم في اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليوز 2013″، لافتا الانتباه إلى أن “تهم الاثنين تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة”.

وتابع السليطي أنه “تم الحكم على متهمين اثنين آخرين بالسجن 20 سنة في جرائم تتعلق بأعمال إرهابية على التراب التونسي”. وشدد على أنه “تم إصدار أحكام تتمثل في الحكم بسنتي سجن لموقوف واحد، وبـ 3 سنوات لموقوفين اثنين، وبـ 4 سنوات لموقوف آخر”.

وحسب السليطي فقد تم أيضا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موقوف وشخصين آخرين لم يكونا معتقلين؛ ما يعني عدم ثبوت التهم بحقهم. فيما تراوحت الأحكام بالنسبة لبقية الموقوفين (وعددهم 8) بين 7 و14 سنة سجنا، حسب المصدر ذاته.

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