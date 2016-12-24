إضراب عمال النظافة يغرق الوزّانيّين في الأزبال‎

تعيش مدينة وزان على إيقاع انتشار الأزبال والنفايات وسط الأزقة والشوارع؛ وذلك بعد الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها مستخدمو شركة النظافة بإضرابهم عن العمل حتى إشعار آخر.

24 ساعة من الإضراب عن العمل كانت كافية لإغراق المدينة في النفايات المنزلية، ما أثر بشكل جلي وواضح على سيرورة الحياة فيها.

الفاعل الجمعوي خالد اليسيني قال في تصريح لجريدة هسبريس إن الوضع الحالي يفرض أكثر من أي وقت مضى تدخل جميع الأطراف، قصد البحث عن حلول جدية لتجاوز الأزمة .

وأضاف المتحدث ذاته أن استمرار الاحتقان ينذر بكارثة بيئية لا تحمد عواقبها، لاسيما في ظل انبعاث الروائح الكريهة وسط التجمعات السكنية، محملا المسؤولية للمجلس البلدي ولمسؤولي الشركة في ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة الجبلية، باعتبارهما الطرفين المعنيين بالتدبير المفوض.

وشدد اليسيني على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للطبقة العاملة المنحدرة من فئات تعاني من الهشاشة الاجتماعية، خاتما كلامه بضرورة التفاعل مع مطالب العمال وكسب رهان السياحة الإيكولوجية الجبلية التي تتميز بها المدينة .

وكان عبد الحليم علاوي، رئيس بلدية وزان، اجتمع بممثلين عن المكتب المحلي لعمال النظافة المنتمي إلى “نقابة البيجيدي”، واعدا بحل المشكل، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الشركة ملزمة بأداء أجور العمال، باعتبار الجماعة أدت كل مستحقاتها، وفق بيان صادر عن مجلس بلدية وزان.

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