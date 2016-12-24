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حملة جراحية خيرية تستهدف 17 مريضا بخريبكة حملة جراحية خيرية تستهدف 17 مريضا بخريبكة
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حملة جراحية خيرية تستهدف 17 مريضا بخريبكة

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | جهات |

أجرى 17 مريضا ومريضة، يومي الجمعة والسبت، عمليات جراحية على مستوى الغدة الدرقية، أشرف عليها طاقم مكوّن من أطباء اختصاصيين في أمراض الأنف والأذن والحنجرة من مستشفيي ابن رشد بالبيضاء، والحسن الثاني بخريبكة، والقطاع الخاص، وطبيب إنعاش من أبي الجعد.

وأوضح مدير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، في تصريح لهسبريس، أن العمليات الجراحية المذكورة تأتي في إطار حملة طبية ارتأت إدارة المستشفى تنظيمها مباشرة بعد إعادة تأهيل قاعة التعقيم في الآونة الأخيرة، بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة بني ملال خنيفرة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحملة الطبية استهدفت كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض متقدمة على مستوى الغدة الدرقية، إذ أجري في اليوم الأول 11 تدخلا طبيا، و6 تدخلات في اليوم الثاني، مع وضع المستفيدين من العمليات تحت المراقبة الطبية بمستشفى خريبكة، من أجل تتبع حالتهم الصحية.

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