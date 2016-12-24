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تركيا: تعليقات على النّت تقود أصحابها إلى السجون

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | عالم |

ألقت السلطات التركية القبض، خلال الأشهر الستة الأخيرة، على أكثر من 1600 شخص بسبب تعليقاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما قالته وزارة الداخلية التركية.

وجاء في بيان الوزارة، الذي نشرته على موقعها الرسمي، ان “المقبوض عليهم يواجهون تهمة نشر استفزازات، والاشادة بمنظمات إرهابية، وترويج أكاذيب عن الدولة، وآراء ضد وحدة أراضي الوطن والأمن القومي”، وتهم أخرى.

وتابع المصدر أنه “في الأشهر الستة الأخيرة عرض 3710 شخص على القضاء، حكم على 1656 منهم بالحبس الاحتياطي، بينما حصل 1203 على إفراج مشروط، و84 ما زال مقبوضا عليهم بصفة مؤقتة، وأطلق سراح 767 دون إدانة”.

وأضافت وزارة الداخلية التركية أن النيابة العامة أحالت على القضاء 10 آلاف شخص آخر يتم الكشف عن هوياتهم والتحري عنهم في الوقت الراهن. كما زادت أن السلطات التركية كثفت تعاونها مع شركات الانترنت الدولية بهدف مكافحة الارهاب، وذكر البيان تحديدا مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

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