“منح للمتقاعدين” تثير غضب “دائنِي اليونان”

قال رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، إن الطريق بات مفتوحا من أجل مواصلة الاجراءات الخاصة بالديون مع أثينا.

وجرى ذلك بعد خلاف حول “منح للمتقاعدين” صرفتها الحكومة اليونانية المتعثرة ماليا كـ”مكأفاة مالية بمناسبة أعياد الميلاد” .

ديسلبلوم، من خلال تغريدة على موقع تويتر، قال: “تلقيت رسالة أكد فيها زميلي اليوناني التزامه بالاتفاقيات السابقة، وهذه الخطوة تسمح لنا بالمضي قدما في مسار إيجابي”.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، قد ذكر في وقت سابق من الشهر الجاري أن “الحكومة اليونانية سوف توزع حوالي 617 مليون يورو من فائض الميزانية على نحو مليون وستمائة ألف متقاعد”.

ويخشى الدائنون الدوليون في خطة إنقاذ اليونان، التي تكلف حوالي 86 مليار يورو، أن هذه التدابير تتعارض مع الاتفاقيات السابقة مع الحكومة اليونانية المثقلة بالديون.

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