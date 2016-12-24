سائقون مهنيون يعدّدون متاعب القطاع في طنجة

أجمع سائقون مهنيون على أن المبلغ الذي تفرضه وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك، والمتمثل في 8000 درهم، من أجل الحصول على البطاقة المهنية، يتجاوز القدرة المادية للسائقين، منبّهين إلى عدد من الهفوات التي تشوب عملية التكوين وصعوبة خوضه، قبل الحصول على البطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء دراسي، انعقد اليوم السبت بقاعة الندوات التابعة لقصر بلدية طنجة، بتنسيق مع المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، من أجل تدارس الآثار السلبية التي خلفتها مدونة السير.

وعبّر متدخّلون يمتهنون السياقة عن عدم قدرتهم على أداء المبلغ الذي اعتبروه “مبالغا فيه”، خصوصا أن أغلبهم يتقاضى بالكاد 3000 درهم كأجر شهري، ناهيك عن باقي الإكراهات الأخرى.

وتساءل أحد السائقين: “هل يُعقل أن تكون بداية إصلاح من السائق؟ المفروض أن الإصلاح يبدأ من الأعلى نحو الأسفل مثلما يحدث في تنظيف الدّرجات، وبالتالي كان من الأولى إصلاح منظومة الطرق ومحاسبة المكلفين بالقطاع”.

وأضاف المتحدّث: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيؤول قطاع نقل المستخدمين إلى الانهيار، بما في ذلك من تأثير على الشركات والاقتصاد الوطني ككلّ. تصوّروا فقط يوما واحدا بدون سيارات نقل المستخدمين، وكيف سيعمّ الشلل كافة الشركات التي لديها أعمال ومصالح بملايير السنتيمات”.

سائقٌ آخر كشف إكراهات يومية يعيشها المهنيون، وقال: “إذا كان الجميع، خصوصا الإداريون، يبدؤون عملهم في التاسعة صباحا، فنحن نستيقظ في الرابعة صباحا ونكمل جولتنا حتى 8 أو 9، وبمجرّد ما نهمّ بأخذ قسط من الراحة ينادينا ربّ العمل في 11 صباحا، ثمّ في الرابعة؛ حيث نشتغل 12 إلى 13 ساعة في اليوم”.

وبخصوص التكوين، فقد أبدى أحد السائقين، في مداخلته، عدم حاجة مهنيين كثيرين إليه بعد أن قضوا سنوات طويلة في الميدان، وقال: “عمري 53 سنة، وقضيت في مهنة السياقة 36 سنة، وللحصول على رخصة السياقة نجيب على 187 سؤالا”، وأضاف متسائلا: “فأي تكوين سنحتاج بعد كل هذا؟”.

وأكّد ممثل القيادة الجهوية للدرك الملكي أن جهاز الدرك الملكي هو “قوة عمومية في خدمة المواطنين”، مشيرا إلى أن مصالح الدرك تواكب كافة المستجدات والأحداث، وأن أبوابها مفتوحة في وجه أي تواصل من طرف السائقين، سواء في نقاط المراقبة أو في المكاتب الإدارية عبر مجموع التراب الوطني.

وأضاف المتحدث أن بطاقة السائق المهني عبارة عن “تأشيرة لضبط أخلاقيات السائق المهني مقابل توفير حقوقه الاجتماعية”.

من جانبه، استعرض رضا الحسناوي، المتحدّث الرسمي باسم منتدى السائق المهني، المحطات التي خاضها السائقون بمدينة طنجة ابتداء من 3 نونبر الفارط، والتي شملت تجمعا خطابيا، ووقفة احتجاجية، إضافة إلى حمل الشارات الحمراء، قبل أن تختتم بهذا اللقاء الدراسي، في انتظار خطوات نضالية أخرى قادمة، داعيا باقي السائقين في جميع أنحاء المغرب إلى الوحدة من أجل تحقيق مطالبهم.

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