ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > “كتابة داعشية” تستنفر أجهزة الأمن في أكادير
مقالاث مشابهة
نايضة بين المستشفى الجهوي وشرطة المرور وهذا هو السبب ! نايضة بين المستشفى الجهوي وشرطة المرور وهذا هو السبب !
سائق طاكسي يجهز على زوجته بمطرقة في سطات سائق طاكسي يجهز على زوجته بمطرقة في سطات
مراكش: انتحار مراكش: انتحار "فيدور" بحانة مشهورة شنقا تاركا وراءه...

“كتابة داعشية” تستنفر أجهزة الأمن في أكادير

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | حوادث |

تواصل الأجهزة الأمنية بمدينة أكادير استنفارها من أجل فكّ لغز “كتابة داعشية”، جرى خطّها على إحدى أبواب المرافق الصّحيّة، بمحاذاة مركز الشرطة في كورنيش أكادير.

وقد تضمّنت الكتابة كلمة “داعش” مرفوقة برقم هاتف، وعبارة “داعشية في أكادير”. وقد أبلغ مستخدم بالمرافق الصحية ذاتها المصالح الأمنية التي حلّت، بكل تلاوينها، إلى عين المكان من أجل مُباشرة التحقيقات اللازمة لتحديد هوية الواقفين وراء ذلك.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““كتابة داعشية” تستنفر أجهزة الأمن في أكادير”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب