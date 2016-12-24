مصر تغلق صفحات فيسبوكية تحرض على العنف

كشفت وزارة الداخلية المصرية إغلاق 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” كانت تحرض على أعمال العنف وقتل الضباط من الجيش والشرطة خلال سنة 2016.

وقال العميد علي أباظة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الرقمية وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، في تصريح صحافي، إن “العديد ممن تم ضبطهم من القائمين على تلك الصفحات تم اكتشاف إدارتهم لأكثر من 50 صفحة على فيسبوك بمسميات أخرى مختلفة، للتحريض على العنف، والدعوة للاحتشاد في مسيرات وإغلاق الطرق”.

وأعلن المسؤول الأمني، أيضا، نجاح ضباط الإدارة، خلال العام الجاري، في ضبط 2372 قضية سب، و1623 قضية إساءة، و193 قضية نصب من خلال الأنترنت، و77 قضية اختراق حسابات شخصية كانت أخطرها ضبط شخص في إحدى المحافظات المصرية لقيامه باختراق 360 جهاز حاسب آلي خاص بأفراد، وتصويرهم صوتا وصورة داخل منازلهم لابتزازهم ماليا.

وأكد العميد أن “وزارة الداخلية المصرية تحترم الحريات الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، ولا تتعقب أشخاصا بل تتعقب الجريمة وتعمل وفقا للقانون، وتعمل على رصد الإرهابيين والعناصر الإرهابية، وليس التجسس على المواطنين”.

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