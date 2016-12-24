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"أنفاس" تحذر من "الفراغ الحكومي والتشريعي"
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“أنفاس” تحذر من “الفراغ الحكومي والتشريعي”

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

تستمر البيانات والأصوات المحذرة من “البلوكاج الحكومي” الحالي والداعية إلى تجاوزه؛ إذ خرجت “حركة أنفاس الديمقراطية” هي الأخرى لتحذر من استمرار ما أسمته “حالة الفراغ الحكومي والتشريعي”، منبهة إلى “كلفته السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وفي بيان لها، توصلت به هسبريس، قالت الحركة إن الوضع القائم مستمر “أمام نخب حزبية همها الأول توزيع المناصب السامية دون أي حد أدنى لمقارعة المشاريع”.

الحركة الحقوقية أبدت استغرابها مما وصفته بـ “استمرار تمرير مشاريع مصيرية كتحرير صرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي (…) خارج دائرة المساءلة السياسية، وفي غياب صوت ممثلي الشعب”.

على صعيد آخر، علق البيان على موضوع مراجعة مناهج تدريس مقررات التربية الدينية والتاريخ قائلا إن “المكتب الوطني تفاجأ بما تضمنته بعض هذه المناهج المنقحة من تهافت وتراجع عن أبجديات احترام التعايش الديمقراطي”، وفق تعبيره.

وحمل البيان دعوة إلى الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية من أجل “التراجع الفوري عن هذه الكتب المدرسية وسحبها من التداول المدرسي درء للفتنة والتطرف، وحفاظا على سلامة الجو التربوي بالمؤسسات التعليمية”، على حد قوله.

“أنفاس” دعت كذلك إلى ضرورة مقاومة ما أسمته “تبضيع التعليم وخوصصة المرافق العمومية”، محذرة أيضا “من المساس بالمقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، الذي قالت إنه “في غياب تنظيم طلابي قوي، فإنه يشكل ذاكرة حية تشهد على نضالات المغاربة وجبت المحافظة عليها في إطار جبر الضرر الجماعي”.

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