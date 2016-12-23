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الداخليّة: السلطات تواصل تحركاتها ضدّ موجة البرد

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | مجتمع |

قالت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، قامت السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات المعنية، بتعبئة جميع الوسائل واتخاذ كل الإجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة.

وأضاف المصدر ذاته أنه “في هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لمساعدة الفئات الهشة، وخصوصا الأشخاص بدون مأوى، إذ عملت السلطات المحلية، منذ 22 نونبر الماضي، على إطلاق عمليات لتوفير الإيواء والتغذية والتطبيب للأشخاص بدون مأوى، شملت أكثر من 1200 شخص، خاصة بالمدن التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة”. وزاد البلاغ: “ستبقى المصالح والسلطات المعنية مجندة لتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين، مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك”.

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