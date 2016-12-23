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سبعينيّ مغربيّ يفارق الحياة في الأجواء المصريّة سبعينيّ مغربيّ يفارق الحياة في الأجواء المصريّة
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سبعينيّ مغربيّ يفارق الحياة في الأجواء المصريّة

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | حوادث |

علم لدى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة أن مواطنا مغربيا، يبلغ من العمر 79 سنة، توفي فوق الأجواء المصرية على إثر أزمة قلبية ألمت به وهو في طريق عودته من الديار السعودية، على متن طائرة كانت متجهة إلى الدار اليبضاء.

وكان الفقيد، الذي ينحدر من مدينة إنزكان، قد أدى مناسك العمرة، وألمت به أزمة قلبية مفاجئة على متن الطائرة وهي تحلق فوق الأجواء المصرية، مساء أمس الخميس، فطلب قائد الطائرة الإذن بالهبوط في مطار القاهرة لإسعافه، لكنه كان قد فارق الحياة.

وقد نقل جثمان المتوفى إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وربطت المصلحة القنصلية بسفارة المملكة المغربية الاتصال بأسرته في إنزكان، وشرعت في اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

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