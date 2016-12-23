جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة في منطقة شرق أوربا بعدد من المواضيع من بينها حرب تركيا ضد الارهاب والوضع في سورية علاوة على قضايا أخرى سياسية واقتصادية.

ففي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن البنك الأوربي للاستثمار أطلق يوم الخميس خط ائتمان بقيمة مليار أورو موجه لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف تشجيع خلق فرص الشغل في اليونان حيث تعرف معدلات البطالة ارتفاعا من 23 في المائة.

وأضافت أن التمويل سيتم عن طريق اربعة بنوك يونانية التي ستحصل على دفعة أولى بقيمة 400 مليون اورو فيما يسلم المبلغ المتبقى السنتين المقبلتين بعد تقويم البرنامج التمويلي وأهدافه، حيث ستوجه القروض للمقاولات المشتغلة في الزراعة والسياحة والتصنيع والخدمات.

صحيفة (إيثنوس) نشرت تقريرا لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا يحذر من تصاعد أعمال العنف في اوكرانيا بين القوات الحكومية والمتمردين المدعومين من موسكو.

وجاء في التقرير أنه تم خلال الاسبوع الماضي استخدام الاسلحة الثقيلة الممنوعة وفق اتفاقات مينسك للسلام الموقعة في فبراير 2015 بزيادة ثلاث مرات عن الاسبوع الذي سبقه.

كما سجل مراقبو المنظمة خلال الاسبوع الماضي 985 اطلاق نار من هاون ودبابة ومدفعية وانظمة اطلاق صواريخ متعددة الفوهة، في حين لم يسجل في الاسبوع السابق الا 242 عملية اطلاق نار.

وفي تركيا ذكرت (ييني شفق) أن أنقرة تواجه حربا ضروسا ضد الارهاب على كل الجبهات حيث تعرضت مؤخرا للعديد من الهجمات في كل من اسطنبول وقيصرية علاوة على اغتيال السفير الروسي في انقرة.

ونقلت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده تخوض أكبر معركة بعد حرب الاستقلال، وإن المعركة الحالية هي من أجل وحدة الشعب والعلم، والوطن والدولة، مضيفا قوله “نضالنا ليس نضالا عاديا، استشهد أمس 16 من جنودنا في مدينة الباب (السورية)، وقتل حوالي 200 من عناصر داعش. لم يكن من الممكن التزام الصمت تجاه من يهددون بلادنا بشكل دائم، ونقوم الآن بما يلزم حيالهم”.

صحيفة (ديلي صباح) ذكرت أن تركيا تسعى لوقف دائم لإطلاق النار في سوريا، وإنقاذ المدنيين الذين يرزحون تحت وطأة ظروف صعبة، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، والبدء بعملية تحول سياسي.

وأضافت نقلا عن وزير الخارجية جاويش اوغلو أن هدف بلاده هو الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنقاذ المدنيين الذين يرزحون تحت وطأة ظروف صعبة، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، والبدء بعملية تحول سياسي.

وأشار الى أن تركيا نجحت عبر الجهود التي بذلتها والاتصالات التي أجرتها مع روسيا وإيران في إنقاذ المدنيين والمعارضة السورية من المناطق المحاصرة من أحياء حلب الشرقية، التي تعيش تحت ظروف صعبة، حيث بلغ عددهم 40 ألف و500 شخصا إضافة إلى نحو ألفي شخص خرجوا بسياراتهم الخاصة.

وفي النمسا كتبت (دير ستاندار) ان المستشار الفيدرالي كريستيان كيرت ونائبه رينولد ميتهلنير أعربا في مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية العام عن ارتياحهما لما حققته البلاد في مجال التشغيل وحفز الاستثمارات والامن والهجرة والتعليم.

وأضافت الصحيفة ان النمسا بلد مزدهر لكن ثمة اوراش اخرى تبقى مفتوحة وتحديات بفعل العولمة والتغيرات التي تعرفها العديد من جهات العالم، مشيرة الى أن أوليوات الحكومات المقبلة هي تشجيع الاستثمرات وتأهيل انظمة الضمان الاجتماعي والتحديث وبالابتكار في قطاع التعليم.

صحيفة (ذي بريس) ذكرت أن المدير العام للوكالة الدولية لطاقة النووية الياباني يوكيا امانو يرتقب ان يعاد انتخابه على رأس الوكالة لولاية ثالثة بعد ان انسحب منافسه الارجنتيني رافائيل غوسي. ويسير أمانو البالغ 69 سنة الوكالة منذ 2009 وكان قد عبر في سبتمبر الماضي عن رغبته البقاء في منصبه .

وفي معرض تناولها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب لتنسيق عملية إجلاء المدنيين كتبت صحيفة “أرغومينتي أي فاكتي” الروسية أن مجلس الأمن الدولي أقر يوم الاثنين الماضي بالإجماع مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى حلب لتنسيق عملية إجلاء المدنيين من أحياء شرق حلب المتضررة بنتيجة النزاع المسلح.

وأضافت الصحيفة أن إعداد هذه الوثيقة تم اعتمادا على مقترح روسي-فرنسي مشترك، ودعمته الولايات المتحدة التي تنوي المساهمة بنشاط في عمل بعثة المراقبة الأممية، مشيرة إلى أنه ، وفق رأي الخبراء، فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بفضل نجاح عملية تحرير المدينة التي ساهمت فيها روسيا وسورية وإيران وتركيا.

من جهتها، ذكرت صحيفة “إيزفيستيا” في معرض تعليقها على الأوضاع في سورية أن بعض السياسيين متخوفون من إرسال بعثة المراقبين الأممية إلى حلب، لأنه قد يؤدي إلى تجميد النزاع.

واعتبرت أنه بغض النظر عن موافقة السلطات السورية على السماح بدخول بعثة المراقبين الدوليين إلى حلب، فإن بعض السياسيين السوريين يعبرون عن مخاوفهم من أن يصبح وجود هذه البعثة في حلب سببا في إطالة أمد النزاع السوري لسنوات عديدة.

وفي الشأن الداخلي تطرقت صحيفة “نوفايا غازيتا” إلى إلغاء البنك المركزي الروسي تصاريح بنكين لمخالفتهما التشريعات الروسية .

وأشارت إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية إلى 60.86 روبل مقابل الدولار و 63.56 للأورو.

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