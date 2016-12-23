عملية خطف تنزل طائرة ليبيّة في مطار مالطا

أفادت تقارير إخبارية من مالطا أن طائرة ليبيّة، تابعة للخطوط الجوية الإفريقية، قد تعرضت لعملية خطف في الأجواء.

ووفقا لذات المصادر الإعلامية المحلية فإن المعطى يرتبط بمركبة جوية، كانت تقوم برحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا، جرى تحويل مسارها كي تهبط في مالطا بعد السيطرة عليها من طرف خاطفَين اثنين.

رئيس وزراء مالطا قال، ضمن تصريح للتلفزيون المحلي، إن شخصين اختطفا الطائرة الليبية وأجبراها على تحويل مسارها إلى مالطا، كما أضاف أن القوات الأمنية تتخذ إجراءاتها اللازمة في المطار.

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