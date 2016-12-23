ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > عملية خطف تنزل طائرة ليبيّة في مطار مالطا
مقالاث مشابهة
عملية خطف تنزل طائرة ليبيّة في مطار مالطا عملية خطف تنزل طائرة ليبيّة في مطار مالطا
تنظيم تنظيم "داعش" الإرهابي ينشر فيديو يظهر حرق جنديين تركيين
إحباط إحباط "مؤامرة إرهابية" لشن هجمات في عيد الميلاد...

عملية خطف تنزل طائرة ليبيّة في مطار مالطا

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | عالم |

أفادت تقارير إخبارية من مالطا أن طائرة ليبيّة، تابعة للخطوط الجوية الإفريقية، قد تعرضت لعملية خطف في الأجواء.

ووفقا لذات المصادر الإعلامية المحلية فإن المعطى يرتبط بمركبة جوية، كانت تقوم برحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا، جرى تحويل مسارها كي تهبط في مالطا بعد السيطرة عليها من طرف خاطفَين اثنين.

رئيس وزراء مالطا قال، ضمن تصريح للتلفزيون المحلي، إن شخصين اختطفا الطائرة الليبية وأجبراها على تحويل مسارها إلى مالطا، كما أضاف أن القوات الأمنية تتخذ إجراءاتها اللازمة في المطار.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “عملية خطف تنزل طائرة ليبيّة في مطار مالطا”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب