مطار البيضاء يتصدر قائمة حركة النقل الجوي

تصدر مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء قائمة حركة النقل الجوي التي شهدتها مختلف مطارات المملكة خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية بحصة 47.16 في المائة.

وأفادت معطيات المكتب الوطني للمطارات بأن هذه الحصة يعكسها عدد المسافرين الذين عبروا هذا المطار خلال هذه الفترة، حيث بلغ ما مجموعه 7 ملايين و883 ألف و288 مسافرا من أصل 16 مليون و717 ألف و107 مسافرا على مستوى عشرين من المطارات المغربية.

ويعزى ذلك، أساسا، للإقبال المتزايد للمسافرين على هذه الوجهة المطارية، حيث بلغ عدد مستعملي مطار الدار البيضاء لوحده، في شهر نونبر الماضي، 633 ألف و376 مسافرا، أي بحصة 44.76 في المائة من مجموع المسجلين بمختلف المطارات، وعددهم مليون و415 ألف و22 مسافرا.

وبفضل هذا الإقبال سجل مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 7.41 في المائة، حيث انتقل عدد المسافرين، خلال الشهر الحادي عشر من السنة الجارية، إلى 633 ألف و376 مسافرا مقابل 589 ألف و708 مسافر في الشهر ذاته من السنة الفارطة.

وانعكس ذلك إيجابا على ما راكمته الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ونونبر الماضيين، حيث ارتفع العدد خلالها من 7 ملايين و532 ألف و133 مسافرا في السنة الماضية إلى 7 ملايين و883 ألف و288 مسافرا في السنة ما بعدها، أي بارتفاع بلغت نسبته 4.66 في المائة.

وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أن المكانة التي يحظى بها مطار العاصمة الاقتصادية تبدو جلية سواء فيما يتعلق بمسافري حركة النقل الجوي الدولي البالغ عددهم الإجمالي مليون و237 ألف و713 (بحصة 71ر44 في المائة) أو الداخلي البالغ عددهم الإجمالي 177 ألف و309 مسافر (بحصة 76ر44 في المائة).

كما استقطب مطار محمد الخامس حصة تناهز 6 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي خلال شهر شتنبر (84 ألف و333 مسافرا) متصدرا بذلك قائمة الوجهات الدولية الخمس الأولى من خلال تسجيله 43 ألف و421 مسافرا بالنسبة للخط الجوي الذي يربطه بمطار باريس أورلي، و40 ألف و912 مسافرا بالنسبة لمطار شارل دو غول.

وصاحب هذا النمو ارتفاع كبير على مستوى حركة الطائرات، خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عددها 13 ألف و54 حركة، استقطب فيها مطار الدار البيضاء حصة 39ر49 في المائة، متبوعا بمطار مراكش – المنارة بحصة 94ر20 في المائة وأكادير المسيرة حصة 06ر7 في المائة.

وفضلا عن ذلك تمكن مطار الدار البيضاء من تأكيد حضوره على مستوى حركة الطائرات العابرة للأجواء المغربية البالغ عددها 19 ألف و84 حركة، وكذا على مستوى حركة الشحن التجاري التي وصل حجمها الإجمالي إلى 6497 طن.

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