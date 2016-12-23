اعتقال مغربي ينتحل صفة طبيب في إسبانيا

أوقفت عناصر الشرطة الإسبانية مهاجرا مغربيا أقدم على فتح عيادة طبية بشكل غير قانوني وانتحل صفة طبيب الختان لمدة تزيد عن عامين، “عرض فيها حياة العديد من الأطفال للخطر، خاصة أنه لم يسبق له أن تلقى أي تكوين علمي في هذا المجال الذي ولجه عن طريق جريمة سرقة الهوية، مستغلا اسم طبيب مغربي مشهود له بالكفاءة العالية”، وفق صياغة بيان صادر عن ولاية الأمن بمدينة “مورسيا”.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن “المغربي هشام، البالغ من العمر 40 سنة، يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال الاستنطاق التفصيلي بشأن تهم تتعلق بالتزوير وانتحال صفة وارتكاب جريمة سرقة الهوية، وتعريض حياة العشرات من الأطفال للخطر”، مضيفا أنه “كان يستهدف أطفال أسر مسلمة بمدن مورسيا وطليطلة وأبيلا، بمقابل مادي يصل إلى 150 يورو للعملية الواحدة”، يورد البيان.

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