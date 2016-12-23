محسن صلاح الدين يخوض تجربة جديدة “باختصار”

بعد غياب عن الساحة الفنية، يستعد الفنان المغربي محسن صلاح الدين، نجم برنامج “فنان العرب محمد عبدو”، لإصدار أغنية جديدة تحمل عنوان “باختصار”، تزامنا مع السنة الجديدة 2017.

وكشف صلاح الدين، في تصريح لهسبريس، أن أغنيته الجديدة واحدة من أغاني ألبومه الأول، الذي يتضمن أغاني مغربية وأخرى خليجية، إرضاء لأذواق جمهوره.

وأضاف صلاح الدين أنه يستعد لتصوير “كليب” أغنيته “باختصار” في المغرب، تحت إدارة مخرج خليجي، ومن إنتاج شركة مغربية حديثة العهد، لصاحبها رشيد العلوي، والتي ستقوم بإنتاج جميع أغاني ألبومه المرتقب.

وحول عدم نجاح أغانيه المنفردة السابقة، يقول الفنان ذاته: “العمل الفني يتطلب مصاريف كبيرة، والأغاني المنفردة التي طرحتها سابقا كانت إنتاجات ذاتية، ما أدى إلى ابتعادي عن الساحة الفنية نوعا ما”، واسترسل: “نجاح الأغنية مرتبط بمصاريف كبيرة، لذلك لم تحقق النجاح الذي كنت أتوقعه”.

في مقابل ذلك، اعتبر الفنان المغربي ذاته أن أغانيه حققت نجاحا على مستوى نسبة الاستماع على الإذاعات الوطنية، مبرزا أن “نسبة المشاهدة على موقع “يوتوب” ليست معيارا لنجاح الأغنية أو فشلها”.