المنظمة العربية للتعدين تُدرِّب أياد عاملة مغربيّة

نظمت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بشراكة مع شركات القطاع الخاص المغربي، دورة تدريبية لتطوير أنظمة التعليم الإلكتروني لفائدة خمسة وعشرين متدربا من أساتذة الجامعات وأطر المعاهد المغربية ووزارة الصناعـة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وزارة الاتصال ووزارة التعليم العالي والمندوبية السامية للتخطيط بالإضافة إلى منظمات عربية وإقليمية.

وأدرجت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هذه الدورة التدريبية، التي تروم تطوير أنظمة التعليم الإلكتروني، ضمن برنامج عملها إسهاما منها في تنمية الأطر والكفاءات المغربية والعربية، بهدف نشر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد وتقديم التدريب والاستشارات والدعم الملائم للجامعات والمعاهد والقطاعين العام والخاص في مجال تطبيقات التعليم الإلكتروني، وإنشاء المنصات التفاعلية، وكذلك الإسهام في تصميم وبناء المناهج والبرمجيات التعليمية وفقا للمعايير المعتمدة.

وأشاد عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بدور القطاع الخاص المغربي في تنمية المهارات والقدرات العربية لتحقيق التنمية، مبرزا أن المنظمة التي يتولى إدارتها تحرص على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال الصقر إن النجاح، الذي حققته الدورة التدريبية لتطوير أنظمة التعليم الإلكتروني بفضل جهود المنظمين وكفاءة المحاضرين وحرص السادة المشاركين على الاستفادة والتفاعل مع البرنامج العلمي، سيشجع المنظمة على إعادة مثل هذه الدورات الفنية لصالح الجهات المغربية في إطار دورها كبيت خبرة عربي.

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