ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > الصين تنظّم قمة لزعماء دول “طريق الحرير”
مقالاث مشابهة
الشرطة النمساوية توزع أجهزة إنذار على النساء الشرطة النمساوية توزع أجهزة إنذار على النساء
حقوقيون: أطفال يقاتلون حقوقيون: أطفال يقاتلون "داعش" في العراق
صحيفة: لماذا تمت تصفية قاتل السفير الروسي ولم يعتقل؟ صحيفة: لماذا تمت تصفية قاتل السفير الروسي ولم يعتقل؟

الصين تنظّم قمة لزعماء دول “طريق الحرير”

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | عالم |

تعتزم الحكومة الصينية تنظيم قمة لزعماء دول “طريق الحرير” عام 2017، حسب ما أعلن وزير خارجية البلد الآسيوي، وانغ يي.

وفي مقابلة مع “صحيفة الشعب”، الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني، أبرز وانغ أن حكومة رئيس الوزراء تشي جينبينغ تريد أن تجعل من هذه القمة الحدث الدولي الرئيسي في البلاد خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن إحدى أولويات حكومة تشي، خلال السنوات الأخيرة، تركزت على إعادة إحياء “طريق الحرير”، الذي كان يعتبر همزة وصل تجارية وثقافية بين الشرق والغرب، من خلال تطوير النقل والاتصالات عبر مشروعات بنية تحتية ضخمة بتمويل صيني.

ومنذ تولي تشي جينبينغ رئاسة وزراء الصين، عام 2014 ، استضاف العملاق الآسيوي اثنتين من أكبر القمم الدولية: منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في نونبر من نفس العام بالعاصمة بكين، ومجموعة العشرين (جي20) في شتنبر الماضي بمدينة هانغتشو شرق البلاد.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الصين تنظّم قمة لزعماء دول “طريق الحرير””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب