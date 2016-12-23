الصين تنظّم قمة لزعماء دول “طريق الحرير”

تعتزم الحكومة الصينية تنظيم قمة لزعماء دول “طريق الحرير” عام 2017، حسب ما أعلن وزير خارجية البلد الآسيوي، وانغ يي.

وفي مقابلة مع “صحيفة الشعب”، الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني، أبرز وانغ أن حكومة رئيس الوزراء تشي جينبينغ تريد أن تجعل من هذه القمة الحدث الدولي الرئيسي في البلاد خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن إحدى أولويات حكومة تشي، خلال السنوات الأخيرة، تركزت على إعادة إحياء “طريق الحرير”، الذي كان يعتبر همزة وصل تجارية وثقافية بين الشرق والغرب، من خلال تطوير النقل والاتصالات عبر مشروعات بنية تحتية ضخمة بتمويل صيني.

ومنذ تولي تشي جينبينغ رئاسة وزراء الصين، عام 2014 ، استضاف العملاق الآسيوي اثنتين من أكبر القمم الدولية: منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في نونبر من نفس العام بالعاصمة بكين، ومجموعة العشرين (جي20) في شتنبر الماضي بمدينة هانغتشو شرق البلاد.

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