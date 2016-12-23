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الشرطة النمساوية توزع أجهزة إنذار على النساء الشرطة النمساوية توزع أجهزة إنذار على النساء
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الشرطة النمساوية توزع أجهزة إنذار على النساء

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | عالم |

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن الشرطة سوف تبدأ توزيع ستة آلاف جهاز إنذار محمول على النساء استعدادا لاحتفالات عشية العام الجديد، وذلك على خلفية جرائم التحرش الجنسي الجماعي التي شهدتها مدينة كولونيا في ألمانيا العام الماضي.

وسوف يتم توزيع معظم الأجهزة، التي يمكن أن تطلق أصواتا مدوية، في العاصمة فيينا حيث يخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتفال خلال الليلة الأخيرة في العام. بينما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات تحرش جنسي في عشية العام الجديد نهاية عام 2015 بالعاصمة النمساوية.

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