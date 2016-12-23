سينوح ينتقد غياب زياش عن كأس إفريقيا

استغرب خالد سينوح، الحارس الدولي السابق، عدم استدعاء حكيم زياش، متوسط ميدان فريق أياكس أمستردام الهولندي، من أجل المشاركة في كأس إفريقيا 2017 بالغابون، واصفا استبعاد هذا اللاعب البالغ من العمر 23 سنة بـ”الفضيحة”؛ وذلك للموهبة الفذة التي يتميز بها قائد تفينتي السابق.

ونشر خالد سينوح تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “إنها فضيحة؛ لأن لاعبا مميزا كهذا لن يتواجد مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا”.

يشار إلى أن لائحة المنتخب المشاركة في “كان 2017»، التي كشف عنها هيرفي رونار، عرفت إسقاط اسم زياش منها. وقد فسر المدرب الفرنسي اختياره بوجود أسماء أفضل منه في المركز الذي يشغله.

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