ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رياضة > مدرب منتخب الأرجنتين: ميسي لا يختار اللاعبين
مقالاث مشابهة
مدرب منتخب الأرجنتين: ميسي لا يختار اللاعبين مدرب منتخب الأرجنتين: ميسي لا يختار اللاعبين
أمم أفريقيا 2017 .. زياش يرد على استبعاده من طرف رونار أمم أفريقيا 2017 .. زياش يرد على استبعاده من طرف رونار
البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الرابعة عشرة البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الرابعة عشرة

مدرب منتخب الأرجنتين: ميسي لا يختار اللاعبين

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | رياضة |

نفى إدجاردو باوزا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم ما يتردد حول تدخل ليونيل ميسي، نجم فريق “راقصي التانغو” و”البارصا”، في إعداد قوائم اللاعبين، مؤكدا انه سيرحل عن تدريب الفريق حال حدوث هذا.

وأوضح باوزا، من خلال تصريحات صحفية، بقوله: “لكل من يعتقدون أن ميسي يشكل الفريق لي .. إذا حدث هذا سأرحل”. ومن ناحية أخرى، تحدث باوزا عن احتمال استدعاء كارلوس تيفيز ولاعبين آخرين لحمل أقمصة المنتخب.

وقال الناخب الأرجنتيني: “لا استبعد استدعاء بعض اللاعبين الذين غابوا عن قوائمي، لدينا قائمة بـ60 لاعبا. تيفيز قد يعود في أي لحظة. كنا نتابع بيروتي وغاراي أيضا. أما ماسكيرانو فلا أتصوره في مركز قلب الدفاع”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “مدرب منتخب الأرجنتين: ميسي لا يختار اللاعبين”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب