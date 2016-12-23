مدرب منتخب الأرجنتين: ميسي لا يختار اللاعبين

نفى إدجاردو باوزا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم ما يتردد حول تدخل ليونيل ميسي، نجم فريق “راقصي التانغو” و”البارصا”، في إعداد قوائم اللاعبين، مؤكدا انه سيرحل عن تدريب الفريق حال حدوث هذا.

وأوضح باوزا، من خلال تصريحات صحفية، بقوله: “لكل من يعتقدون أن ميسي يشكل الفريق لي .. إذا حدث هذا سأرحل”. ومن ناحية أخرى، تحدث باوزا عن احتمال استدعاء كارلوس تيفيز ولاعبين آخرين لحمل أقمصة المنتخب.

وقال الناخب الأرجنتيني: “لا استبعد استدعاء بعض اللاعبين الذين غابوا عن قوائمي، لدينا قائمة بـ60 لاعبا. تيفيز قد يعود في أي لحظة. كنا نتابع بيروتي وغاراي أيضا. أما ماسكيرانو فلا أتصوره في مركز قلب الدفاع”.