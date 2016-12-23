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محققو الدرك يفكّون لغز جريمة قتل في كلميم

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | حوادث |

تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف شخصين في العشرينات من عمرهما، متهمين بارتكاب جريمة قتل شهر مارس الماضي، راحت ضحيتها سيدة في عقدها السادس، بدوار “التويبيع” التابع إداريا لجماعة آسرير بإقليم كلميم، بعدما تم ضربها على رأسها ثم تكبيلها قبل سرقة أغنامها.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أحد المتهمين تم إيقافه بجماعة ماسة، فيما جرى اعتقال الثاني نواحي مدينة العيون؛ وذلك بعد تحديد هويته من طرف عناصر الدرك الملكي المشتغلة على مستوى مدينة كلميم.

وكانت جثة الضحية عثر عليها داخل غرفة صغيرة تملكها بجوار حظيرتها التي كانت تستعملها لقطيعها من الأغنام، قبل أن تقضي ضحية جريمة قتل بقيت لغزا لمدة قاربت تسعة أشهر، إلى أن تم القبض على المتهمين بسبب ارتكابهما مجموعة من السرقات.

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