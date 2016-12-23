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مغاربة مسيحيون: الملك يكرسّ حرية الاعتقاد مغاربة مسيحيون: الملك يكرسّ حرية الاعتقاد
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مغاربة مسيحيون: الملك يكرسّ حرية الاعتقاد

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

أشاد أعضاء تنسيقية المغاربة المسيحيين بـ”التصريحات الملكية غير المسبوقة”، المتعلقة بـ”المعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر الملك محمد السادس أميرا لكل المؤمنين على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم”.

وقال بلاغ للتنسيقية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التصريحات الملكية إنصاف للمغاربة المسيحيين باعتبارهم مؤمنين”، مؤكدين أن “تصريحات الملك تكريس لحق الاعتقاد والاختلاف وتدعيم لمبدأ التعددية داخل الوطن الواحد الذي نفخر أشد الفخر بالانتماء إليه تحت قيادة ملك المغرب”، وفق تعبير البيان.

واعتبر أعضاء تنسيقية المغاربة المسيحيين أن “إمارة المؤمنين حصن حصين لمواجهة التطرف الديني، ولضمان وحدة واستقرار المغرب والمجتمع المتنوع”، داعين وسائل الإعلام المختلفة إلى “الانخراط الإيجابي في الدفاع عن حق المسيحيين، والتعريف بمطالبهم باعتبارهم أقلية مسيحية”، وفق تعبير البيان.

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