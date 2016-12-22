العثور على جثة مجهولة الهوية بضواحي مكناس

عثر مواطن، اليوم الخميس، على جثة أربعيني مجهول الهوية، بدوار المناصرة المنتمي إلى تراب جماعة “عين جمعة” بإقليم مكناس. وذكر شاهد عيان لهسبريس بأن المفارق للحياة يرجح أن يكون منحدرا من إحدى بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.

وبعد إخطارها بالحادث، هرعت السلطات المحلية والدرك الملكي بمركز الدخيسة إلى عين المكان، وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لأجل التشريح الطبي؛ فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا قضائيا في النازلة.

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