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اعتقال إمام متهم باستغلال قاصر جنسيّا في أصيلة اعتقال إمام متهم باستغلال قاصر جنسيّا في أصيلة

اعتقال إمام متهم باستغلال قاصر جنسيّا في أصيلة

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | حوادث |

أكد مصدر أمني لهسبريس اعتقال إمام بمدينة أصيلة، بتهمة “هتك عرض قاصر لا يتجاوز عمرها 17 سنة، لمدة عاميين، مقابل مبلغ مادي”، بعدما تم ضبطه متلبسا بفعلته بغرفة تابعة للمسجد الذي يشتغل به خطيبا.

وأفاد المصدر الأمني المذكور، غير راغب في كشف هويته، بأن الموقوف سيحال على أنظار العدالة بمدينة أصيلة عند انتهاء فترة الحراسة النظرية؛ في حين سيظل البحث والتحقيق قائما للوصول إلى كل ملابسات النازلة.

جمعية “ما تقيش ولدي” أعربت، في بيان توصلت به هسبريس، عن رفضها التام “تعريض أماكن العبادة للقذارة، وأن يؤم الصلوات وحش مفترس”، حسب تعبيرها، منبهة الرأي العام إلى أن “تنامي الاعتداءات من هذا النوع خطر يهدد أماكن العبادة ويحولها إلى أماكن للممارسات الوحشية”.

* صحافية متدربة

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