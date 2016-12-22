هيئات فلاحيّة تشيد بمنطوق حُكم “العدل الأوروبية”

أعربت هيئات مغربية تعنى بالفلاحة والفلاحين عن ارتياحها البالغ جراء إلغاء محكمة العدل الأوروبية قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015 ورفضها الطعن المقدم من طرف جبهة “البوليساريو”، لكونه غير مقبول.

وقالت جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب إنها تلقت بعد ترقب كبير قرار محكمة العدل الأوروبية حول الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نظرا للأهمية البالغة التي يشكلها الاتفاق في العلاقات بين الطرفين.

ووصفت الجامعة ذاتها القرار بـ”الايجابي والمؤكد لتماسك وانسجام العلاقات بين الجانبين، وللمكانة المتميزة للتعاون البناء في القطاع الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، لافتة إلى أن ” قوة الروابط والثقة المتبادلة التي تتجلى من خلال هذا الحكم الصادر أكبر دليل على ضمان استمرارية الاتفاق وتفعيله لخدمة مصالح الفاعلين في القطاع من الجانبين”.

وأبرز بيان لجامعة الغرف الفلاحية، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية لم يكن ممكنا لولا تكاثف وتضافر جميع الهيئات المعنية بالقطاع الفلاحي في المغرب، وحرصها على الالتزام بتفعيل الاتفاق والحفاظ على مستقبل الشراكة التي تجمع الطرفين”.

وترى الجامعة ذاتها أن الخطوة تأتي أيضا لتعميق التعاون بين الجانبين، وسط تحديات الأمن الغذائي والتقلبات المناخية التي يشهدها العالم، والتي تفرض على دول الجوار توسيع رقعة الشراكة والبحث عن حلول مشتركة، تضمن مستقبلا أفضل للجميع.

من جهتها، اعتبرت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن القرار هام ومنطقي ويصب في مصلحة الفلاحين والفاعلين في القطاع من الجانبين، ممن أبانوا عن مسؤولية وانخراط واع لضمان تطبيق الاتفاق في أحسن الظروف٬ في ظل جو يميزه التشاور وتقريب المواقف، ويخدم مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاع الفلاحي.

وأكد احمد أوعياش، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يعتمد على المغرب كشريك حقيقي من أجل بناء تعاون شامل ودائم، موضحا أن القطاع الفلاحي يتمتع بهيئات مهنية لها من الإرادة والكفاءات ما يكفي لمواكبة كل آفاق التنمية المشتركة المستقبلية.

وأبرز المتحدث ذاته أن الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية تابعت الملف منذ البداية، والدعوى القضائية التي كانت تهدف إلى التأثير عليه، وقامت بتعبئة كافة الموارد من أجل الحفاظ على مبادئ الاتفاق بين الطرفين، وزاد: “سعداء لكوننا طرفا مهما في تدبير هذا الملف، ولمنحنا الفرصة لتمثيل مصالح الفلاحين والفلاحة المغربية”.

الوسوم: التنمية , الجامعة , المغرب

