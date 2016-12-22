ساجد يطالب بنكيران بتجاوز “العراقيل الوهمية”

في الوقت الذي أطلق فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، تصريحات يطالب فيها حزب التجمع الوطني للأحرار بإعلان موقفه من المشاورات الحكومية، خرج المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، الحليف الأول لحزب الحمامة، ليعتبر ما يقدمه رئيس الحكومة من صعوبات وعراقيل تواجهه بأنها وهمية.

وأبدى أعضاء المكتب السياسي لحزب الحصان، خلال اجتماع لهم اليوم الخميس، أملهم في أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تجاوز ما وصفوه بالصعوبات الوهمية والعراقيل العاطفية والتبريرات اللاعقلانية، مطالبين إياه بالتصرف كمسؤول وحيد عن نجاح تشكيل حكومة منسجمة وملتحمة، قابلة للحياة والاستمرار، وقادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار المواصفات التي حددها خطاب جلالة الملك من دكار.

وفي هذا الصدد، عبّرت قيادة الحزب، الذي أعلن تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أسفها الشديد لتعثر تشكيل الحكومة، وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية، مؤكدة على ضرورة مواكبة الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها، وتقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين.

وفي الوقت الذي أكد فيه أعضاء المكتب السياسي حرصهم على الالتزام بالعمل مع حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد، وتسريع وتيرة النمو والازدهار، نبهوا إلى كون ما تنشره بعض المواقع والصحف من شائعات حول تسابق مزعوم نحو المناصب بأنها مجرد تشويش مقصود يراد به الإساءة إلى أطر الحزب وقيادييه الذين يعربون مجددين رفضهم لكل منطق يدعو إلى “الوزيعة” الحكومية، كيفما كان مصدره وأيا كان مجال تطبيقه.

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