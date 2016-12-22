منتدى جهوي يناقش “تأهيل المقاولات” في مراكش

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، اليوم الخميس، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بالجهة ذاتها، المنتدى الجهوي الأول للمقاولة الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بهذا النوع من الشركات.

وأوضح محمد فضلام, رئيس الغرفة المنظمة، أن “المقاولة تواجهها إكراهات في مجال التمويل والعقار”، مشيرا إلى أن الهيئة التي يترأسها “تسعى إلى تأطير المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في توفير فرص الشغل”؛ وذلك من أجل تأهيلها من حيث الترسانة القانونية والتكوين الجماعي الذي يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المهنيين حسب القطاعات الواعدة “.

ومن جهته، أوضح إبراهيم خير الدين، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش أسفي، أن “هذا المنتدى يأتي لملامسة إشكالات تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة، نظرا لدورها في النسيج الاقتصادي وحلق الثروة، والقضاء على البطالة”، مستدركا “لكن عدة إكراهات وصعوبات تواجهها, كالولوج إلى التمويل وفتح أسواق واعدة أمامها”.

وفي هذا السياق قال عادل بوحاجة، مسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش أسفي، إن التحدي الأساسي الذي يجب التفكير فيه هو تكوين بنك معلومات حول المقاولات التي توجد بالمنطقة، لوضع خريطة طريق حول الحاجيات والإشكالات الخاصة بالشركات، للعمل على حلها بشكل عقلاني وموضوعي.

ما يؤرق المقاولة بالنسبة إلى بوحاجة يعمل من أجله مجلس جهة مراكش أسفي، من خلال مخطط التنمية الجهوي الذي يحاول تشخيص مشاكل المقاولات بالمنطقة وتأسيس رؤية حقيقية عن المقاولة كمحرك اقتصادي، يقول عبد العزيز الكاوجي الذي حضر نيابة عن أحمد أخشيشن رئيس الجهة المذكورة.

وأورد المسؤول الجهوي عينه أن الجهة تسهم ب9,5 في المائة في الإنتاج الوطني، وتسعى إلى توفير 40 ألف فرصة شغل، لذا وقعت الجهة شراكات بخصوص مناخ الأعمال داخل المنطقة المذكورة، ووضعت مخططا مبدعا في حلوله سيبحث عن محركات وقطاعات اقتصادية جديدة.

وزاد المتحدث ذاته قائلا: “لقد قام مجلس جهة مراكش أسفي بتمويل مشاريع عدة منها مشروع تحويل النفايات إلى مصادر الطاقة”، ويسهم في تمويل مناطق صناعية, مقدما نموذج قلعة السراغنة، ويساعد في تأهيل أخرى كتلك التي توجد بمدينة أسفي.

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