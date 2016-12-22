السرقة وترويج مخدرات وراء اعتقالات في إنزكان

أوقفت المصالح الأمنية بكل من إنزكان والدشيرة الجهادية ثلاثة أشخاص؛ اثنان منهم كانا متلبّسيْن بحيازة المخدرات وترويجها، فيما كان الموقوف الثالث موضوع بحث في المجال ذاته.

وفي مجال السرقة وضعت المصالح ذاتها حدّا لنشاط شابّين، ينشطان في مجال النشل والخطف، باستعمال دراجة نارية تحت التهديد بأسلحة بيضاء، حيث أبديا مقاومة لتدخّل أمني قبل إيقافهما.

وجرى وضع الموقوفين الخمسة رهن إشارة البحث في إطار تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة؛ وذلك من أجل تعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم على القضاء.