رونار يستدعي 26 لاعبا قبل قصد “CAN الغابون”

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي ستشارك في نهائيات النسخة الحادية والثلاثين من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقررة في الفترة ما بين الرابع عشر يناير وخامس فبراير المقبلين، موجها الدعوة إلى 26 لاعبا في أفق إحالة ثلاثة لاعبين من القائمة الحالية على “لائحة الانتظار”.

وغاب عن القائمة النهائية اللاعب حكيم زياش، أحسن لاعب في هولندا هذه السنة، إضافة إلى كل من زهير فضال وعزيز بوحدوز ووليد أزارو وفيصل غراس وعمر القادوري، الذين سبق لهم أن شاركوا ضمن معسكرات المنتخب السابقة.

ويرتقب أن تشد بعثة المنتخب الوطني الرحال إلى الإمارات خلال الأسبوع المقبل، قصد الدخول في معسكر إعدادي يدوم 15 يوما بالملعب الخاص بفريق “العين”، تحضيرا لنهائيات “CAN2017″، إذ برمجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباراتين وديتين لـ”أسبود الأطلس” أمام منتخب إيران في السادس من يناير، ثم فنلندا في التاسع من الشهر ذاته.

لائحة اللاعبين المتحصلين على دعوة هيرفي رونار:

منير محمدي، ياسين بونو، ياسين خروبي، فؤاد شفيق، حمزة منديل، نبيل درار، مهدي بنعطية، مروان دا كوستا، رومان سايس، أمين عطوشي، محمد ناهيري، يوسف آيت بناصر، منير عبادي، كريم أحمدي، فيصل فجر، مبارك بوصوفة، يونس بلهندة، أسامة طنان، سفيان بوفال، المهدي كارسيلا، نور الدين أمرابط، رشيد العليوي، إسماعيل الحداد، يوسف النصيري، خالد بطيب، يوسف العربي.

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