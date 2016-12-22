238 متعاقدا يلتحقون بأقسامهم في مدارس وزان‎

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة نتائج مباراة توظيف أساتذة بموجب التعاقد بالمؤسسات التعليمية للجهة في الأيام القليلة القادمة. وحسب المصدر ذاته فإن المناصب شملت كل الأسلاك الثانوي والثانوي الإعدادي، وكذا الابتدائي.

مصدر مسؤول في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان قال إن المناصب التي استفاد منها الإقليم توزعت ما بين 88 منصبا بالتعليم الإعدادي والثانوي، و150 منصبا بالتعليم الابتدائي، وذلك لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية، الذي ظهر بشكل واضح مطلع الموسم الدراسي الحالي، مرجعا سببه إلى التقاعد النسبي الذي اختارته أغلب الأطر التربوية مخافة أن يشملها نظام التقاعد الجديد من جهة، وبلوغ آخرين سن التقاعد من جهة أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن المناصب الجديدة الممنوحة للمديرية الإقليمية بوزان بسلكي الإعدادي والثانوي همت تخصصات الرياضيات بـ32 أستاذا، واللغة الفرنسية بـ24 منصبا، و5 متعاقدين في مادة الاجتماعيات، و6 في المعلوميات، بالإضافة إلى أستاذين متعاقدين في مادتي التربية البدنية واللغة الانجليزية، وكذا أستاذ متعاقد واحد خاص بمادة التربية الدينية؛ فيما حاز التعليم الابتدائي حصة الأسد في عدد المناصب المخصصة للتوظيف بموجب عقود بما مجموعه 150 منصبا، متمنيا أن تفي الأكاديمية الجهوية بوعدها بتوظيف 238 أستاذا لسد الخصاص في الموارد البشرية.

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