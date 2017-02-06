اليونان: ترحيل أربعة وستين جزائريا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

شعب بريس- وكالات

رحلت السلطات اليونانية خلال شهر يناير الماضي 64 مهاجرا جزائريا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ضمن اللاجئين الذين يتدفقون على اليونان من تركيا.

وأفادت السلطات اليونانية، اليوم الإثنين، أنه تم ترحيل هؤلاء المهاجرين الجزائريين إلى بلدهم بموجب برنامج الترحيل الطوعي الذي تشرف عليه وتموله المنظمة العالمية للهجرة.

وبموجب البرنامج نفسه رحلت السلطات اليونانية خلال يناير الماضي 503 ألبانيا و159 باكستانيا و149 عراقيا و37 جيورجيا و29 أفغانيا و24 إيرانيا.

فيما رحلت العام الماضي 19 الف و151 مهاجرا غير شرعي الى بلدانهم الأصلية.

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