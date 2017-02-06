انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة

شعب بريس- خاص

أصيب أحد عشر شخصا بحروق، ضمنهم خمسة في حالة خطيرة، صباح اليوم الاثنين، في حادث انفجار قنينة غاز بأحد الأسواق الأسبوعية بعين العودة بضواحي الرباط..

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حسب مصادر من عين المكان التي أضافت أن الحادث نشب عند محاولة أحد التجار إشعال قنينة الغاز مما أدى إلى انفجار هذه الأخيرة مخلفة أضرارا مادية وبشرية بمحيط المكان الذي كان هذا الشخص يستغله لقلي السمك ..

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الوسوم: الغاز

