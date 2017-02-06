ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة
مقالاث مشابهة
مؤلم... سكتة قلبية تودي بحياة شخص داخل سيارة أجرة كبيرة مؤلم... سكتة قلبية تودي بحياة شخص داخل سيارة أجرة كبيرة
تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة الدراركة بأكادير تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة...
انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة

انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | حوادث |

7316921486391553731692.png

شعب بريس- خاص

أصيب أحد عشر شخصا بحروق، ضمنهم خمسة في حالة خطيرة، صباح اليوم الاثنين، في حادث انفجار قنينة غاز بأحد الأسواق الأسبوعية بعين العودة بضواحي الرباط..

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حسب مصادر من عين المكان التي أضافت أن الحادث نشب عند محاولة أحد التجار إشعال قنينة الغاز مما أدى إلى انفجار هذه الأخيرة مخلفة أضرارا مادية وبشرية بمحيط المكان الذي كان هذا الشخص يستغله لقلي السمك ..

ChaabPressCom

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب